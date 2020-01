Próximo do Flamengo, Michael não aparece em lista de jogadores no site do Goiás

Michael não está na lista de jogadores do site do Goiás - Reprodução Rio - A negociação de Michael com o Flamengo ainda não foi sacramentada. No entanto, apesar de ainda não ter definido sua saída, o atacante já não aparece mais na relação de jogadores no site oficial do Goiás.

Outro que está fora é o atacante Rafael Moura, que renovou com o Esmeraldino recentemente. Segundo o clube, o site está em atualização e a ausência não tem relação com negociações.

A ida de Michael para o Flamengo está bem encaminhada e pode ser definida nas próximas horas. O Rubro-Negro já se acertou com o Goiás e precisa apenas resolver os entraves com o empresário do atleta.