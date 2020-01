Flamengo tem proposta de clube do exterior por Bruno Henrique, afirma comentarista

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo no ano passado, o atacante Bruno Henrique está sendo sondado por outros clubes do exterior. De acordo com Jorge Nicola, dos canais 'ESPN', o jogador recebeu propostas de fora, mas o clube carioca trata do assunto internamente, sem revelar clube, nem valores da oferta, que já está nas mãos do Fla.



Vice-artilheiro do clube em 2019, atrás apenas de Gabigol, Bruno Henrique marcou 35 gols e deu 15 assistências. Para a posição, o Flamengo conta com Pedro Rocha, recém-contratado, Vitinho, Berrío, e Michael, ex-Goiás, que está prestes a ser anunciado pela equipe. Em entrevista ao 'SporTV', Bruno Henrique demonstrou interesse em ficar no Flamengo.



"O Flamengo hoje é a minha casa. Um clube com a grandeza do Flamengo, depois de muitos anos voltar a conquistar títulos e trazer o torcedor de volta. Foi muito bonito o ano que a gente viveu. Então, por mim, eu faria contrato vitalício com o Flamengo e ficaria para sempre" disse o atacante de 29 anos.