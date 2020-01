Apresentador ironiza ao anunciar reforço do Flamengo: 'Michael Ronaldo foi contratado'

Rio - O Flamengo fechou nesta sexta-feira a contratação do atacante Michael, do Goiás. No entanto, quem pareceu não gostar muito da novidade foi o apresentador Carlos Cereto, do SporTV. Ao anunciar o desfecho da negociação, ele foi irônico e chamou o jogador de "Michael Ronaldo".

É o sinal dos tempos. É o 'Michael Ronaldo' que foi contratado pelo Flamengo. Com todo respeito ao Michael, que pode ser amanhã ou depois atacante da seleção brasileira, mas eu já fiz plantão pra anunciar contratações mais de pompa, mais pesadas. Agora é oficial. Ainda falta o Flamengo colocar fotinha, aquela coisa toda, exames médicos, assinar contrato. Esse gol (contra o Internacional, que estava sendo exibido), por exemplo, já mostramos 255 vezes", disse o apresentador.

Revelação do último Brasileirão, Michael foi um dos destaques do torneio com nove gols em 35 jogos. O atacante é o terceiro reforço da equipe carioca, que já fechou com Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Gustavo Henrique, do Santos.