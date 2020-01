Bastidores: saiba como foi a correria de dirigentes do Flamengo para ligarem pontualmente para o Goiás ao meio-dia

O último capítulo da novela envolvendo a negociação do Flamengo para contratar Michael foi nesta sexta-feira. Pela manhã, a diretoria rubro-negra se acertou com o empresário do atleta, Eduardo Maluf, deixou o reforço engatilhado e perto do anúncio oficial. O contrato será de quatro anos, e o jogador é esperado na próxima segunda-feira para fazer exames médicos. A reportagem do jornal O Dia conversou com pessoas ligadas às tratativas para saber os bastidores das conversas com o Goiás e o agente.

O começo do dia:

Bruno Spindel, um dos negociadores do Flamengo, chegou ao Ninho do Urubu por volta das 10h30. O diretor rubro-negro estava em contato contínuo com Marcos Braz, que não foi para o Centro de Treinamento e estava conversando com Eduardo Maluf. O entrave era que o Goiás não queria vender Michael por 7,5 milhões de euros por 80% (75% do Esmeraldino e 5% do Goianésia). A solução foi o empresário ceder 5% dos 20% que tinha direito para o Rubro-Negro. Após uma conversa, os "ajustes" foram feitos, e o acordo selado.

A negociação ficou:



- Flamengo pagou 7,5 milhões de euros e ficou com 80%;



- Goiás vendeu os 75% que tinha direito;



- Goianesia manteve 5%;



-Jogador cedeu 5% para o Fla e ficou com 15%.#ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 10, 2020 Entre Flamengo e Goiás, o negócio já estava concretizado deste quarta-feira, quando Edmo Pinheiro, vice-presidente do Conselho do Esmeraldino e responsável pelas tratativas com o clube carioca, viajou ao Rio de Janeiro para se reunir com a cúpula rubro-negra. Nos encontros pela manhã e pela tarde, a forma de pagamento, caso o acordo com Michael visse a acontecer, já estava fechado: três parcelas. Entre Flamengo e Goiás, o negócio já estava concretizado deste quarta-feira, quando Edmo Pinheiro, vice-presidente do Conselho do Esmeraldino e responsável pelas tratativas com o clube carioca, viajou ao Rio de Janeiro para se reunir com a cúpula rubro-negra. Nos encontros pela manhã e pela tarde, a forma de pagamento, caso o acordo com Michael visse a acontecer, já estava fechado: três parcelas.

O Flamengo pagará ao Goiás por Michael em três parcelas, como já informado. Os depósitos serão feitos da seguinte forma.



- 2,5 milhões de euros em 5 de fevereiro de 2020;



- 2,5 milhões de euros em 15 de julho de 2020;



- 2,5 milhões de euros em 25 de janeiro de 2021.#ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 10, 2020

Nas reuniões durante a semana, Flamengo e Goiás estipularam um prazo para fechar o negócio: até o meio-dia desta sexta-feira. Com as três partes alinhadas, Bruno Spindel e Marcos Braz, segundo uma fonte do Esmeraldino, ligaram "rigorosamente no horário combinado", exatamente às 12h. Os dirigentes rubro-negros falaram com Edmo Pinheiro e pediram "mais 40 minutos" para conversar com o presidente Rodolfo Landim, que está de férias fora do Rio de Janeiro, antes que vazasse na imprensa.

Após o acordo, Edmo Pinheiro revelou a Braz e Spindel que um grupo de investidores tentou dar chapéu no Flamengo e ofereceu o valor de 8 milhões de euros pelos 80% (75% do Goiás e 5% do Goianésia) para levar Michael a um "grande clube" do futebol brasileiro. O time não foi revelado à reportagem.

Com tudo acertado, o Goiás correu para anunciar nas redes sociais que Michael estava de saída para o Flamengo.

O Goiás anunciou a saída de Michael antes de o Flamengo confirmar a contratação. #ODia pic.twitter.com/8bLxLs5BCN — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 10, 2020 Em contato com a reportagem após o acerto com o Flamengo, Eduardo Maluf, agente de Michael, comentou as negociações e disse que o atacante realizará um sonho. Em contato com a reportagem após o acerto com o Flamengo, Eduardo Maluf, agente de Michael, comentou as negociações e disse que o atacante realizará um sonho.

"A questão não era ceder. A gente abriu mão (de 5%) para Michael realizar um sonho. É um sonho sendo realizado. O contrato é de cinco anos", disse o agente ao jornal O Dia.

O dia de Michael durante a negociação:

Pelo segundo dia seguido, Michael não foi a campo treinar junto com os demais companheiros. O atacante, enquanto rolava os últimos minutos de negociação, estava na academia fazendo exercícios leves. Por volta das 13h, o jogador recebeu uma ligação do seu agente, Eduardo Maluf. Neste telefonema, ele foi comunicado que "estava tudo certo" e que seria um jogador do Flamengo.

Após ligar para Michael, Maluf foi encontrar com o atacante para que ele pudesse "arrumar as malas". Por volta das 15h30, o jogador começou a se despedir dos companheiros e dirigentes do Goiás. Em conversa com Edmo Pinheiro, ele agradeceu, disse palavras de carinho e disse "que deve muita coisa a esse clube maravilhoso".

Michael acabou de deixar o CT do Goiás. A tendência é que o atacante não retorne para o local. O jogador é esperado pelo Flamengo na próxima segunda-feira no Ninho do Urubu. O anúncio oficial do Rubro-Negro só vai acontecer depois que assuntos burocráticos forem resolvidos. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 10, 2020

E o anúncio oficial do Flamengo?

O Flamengo, como de praxe, aguarda os trâmites burocráticos serem resolvidos, como troca de documentação, para poder anunciar Michael como reforço de forma oficial nas redes sociais. Mas o vice de futebol Marcos Braz já deu uma palinha em sua conta oficial do Twitter. O dirigente, após a imprensa noticiar o acerto, postou "Seguimos tranquilamente".