Flamengo encaminha patrocínio para calção de jogo e camisa de treino

O Flamengo acertou mais um patrocínio para a temporada 2020. Após o Conselho Deliberativo convocar reunião para o próximo dia 15 para votar a parceria com o Grupo Total, que renderá R$ 12 milhões em dois anos, o Conselho Fiscal se reuniu, na última quinta-feira, para aprovar o novo patrocínio com a Azeite Royal, que estampará a marca no calção de jogo e na barra de trás da camisa de treino. O acordo prevê que o Rubro-Negro receberá R$ 3 milhões pelos 12 meses de contrato.

A tendência é que tanto o Grupo Total como a Azeite Royal comecem a aparecer nos uniformes a partir do primeiro jogo do Flamengo na Taça Guanabara, no dia 18 de janeiro, ainda sem adversário definido.

A Azeite Royal entrará na vaga da Benevix, que virou parceira do clube em agosto do ano passado e ficou alguns meses. Já o Grupo Total substituirá a Multimarcas consórcios.