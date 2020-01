Reinier é aprovado em exames no Real Madrid e não deve atuar mais pelo Flamengo

Rio - Reinier está muito perto de se tornar jogador do Real Madrid. Segundo o jornal "Marca", o jovem do Flamengo, que realizou exames médicos na concentração da seleção brasileira pré-olímpica na última sexta, foi aprovado e irá assinar com o clube espanhol até 2026.

No entanto, Reinier só deve ser oficializado como reforço do Real Madrid no dia 19 de janeiro, quando completa 18 anos. Segundo o veículo espanhol, o clube merengue quer contar o atleta logo após sua participação no torneio pré-olímpico, o que deve fazer com que ele não atue mais pelo Flamengo.

A tendência é que Reinier integre a equipe B do Real Madrid, chamada de Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola. Para contratá-lo, o time espanhol desembolsou € 30 milhões (R$ 136 milhões).