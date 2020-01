Grêmio não desiste e segue na briga pelo atacante Pedro, alvo do Flamengo

Rio - O Flamengo deve ter uma forte concorrência com o Grêmio pelo atacante Pedro. Se antes o time gaúcho estava pessimista em relação ao jogador, o cenário agora é outro. O clube mantém contatos com a Fiorentina e está confiante em um acerto com o jogador. As informações são do "UOL".

A tendência é que o destino do jogador seja definido ao longo da próxima semana. Caso os italianos batam o pé para uma compra, a situação do Grêmio ficaria mais complicada.

Pedro foi vendido pelo Fluminense à Fiorentina em setembro, mas não conseguiu engrenar com a camisa da Viola. Foram apenas 59 minutos em campo e nenhum gol marcado.