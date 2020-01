Conversas avançam, e Flamengo fica muito perto de sacramentar chegada de Thiago Maia

Rio - O Flamengo está muito perto de fechar a contratação do volante Thiago Maia. Segundo o "UOL", as conversas com o Lille-FRA avançaram e o jogador deve assinar com o Rubro-Negro por empréstimo.

O clube carioca, aos poucos, tem conseguido convencer os franceses de que um empréstimo seria a melhor maneira de reaver o investimento no jogador. Isso porque ele chegaria com passe fixado em 6 milhões de euros (R$ 27,2 milhões).

Caso acerto com o Flamengo, Thiago Maia será o quarto reforço para a temporada. Antes, a equipe de Jorge Jesus já fechou com Pedro Rocha, Gustavo Henrique e Michael.