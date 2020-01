Thiago Maia deve embarcar nesta terça-feira para assinar com o Flamengo

Rio - Thiago Maia está muito perto de ser oficialmente jogador do Flamengo. A troca de documentação está acontecendo dentro da normalidade, e o meia deve embarcar nesta terça-feira rumo ao Brasil para ser jogador do Flamengo. O volante está em Lille aguardando o desfecho dos trâmites.

Natural de Boa Vista, em Roraima, Thiago Maia, de 22 anos, passou pela base do São Caetano antes de chegar a do Santos, em 2011. Em 2017, rumou para a França, onde defendeu o Lille. O volante, no entanto, sempre deixou claro a sua torcida pelo Flamengo, clube que defenderá a partir de 2020.



Thiago retorna ao Brasil após uma passagem discreta pelo futebol francês, onde disputou 68 jogos e não marcou nenhum gol em dois anos e meio. Na Ligue 1, foram 61 atuações, com 89,4% de acerto no passe curto e 77% na bola longa, segundo dados do site 'FBRef'.

O jogador integrou a seleção brasileira campeão olímpica em 2016. Ao lado dele, estavam Gabigol e Rodrigo Caio. Pelo Peixe, Thiago Maia conquistou dos títulos do Campeonato Paulista.