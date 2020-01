Rio - O atacante Pedro está mais próximo do Flamengo O empresário do jogador, Márcio Giugni, chegou a um acordo com o Flamengo e viaja nesta terça para se reunir com a Fiorentina. O encontro com os italianos acontecerá até quinta. O agente vai conversar pessoalmente com os italianos para conseguir a liberação por empréstimo.

O empresário de Pedro, Márcio Giugni, chegou a um acordo com o Flamengo e viaja nesta terça para se reunir com a Fiorentina. O encontro com os italianos acontecerá até quinta. O agente vai conversar pessoalmente com os italianos para conseguir a liberação por empréstimo. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) 14 de janeiro de 2020

O agente vai tentar que o jogador seja liberado por um empréstimo de um ano. Na oferta, o Flamengo será responsável por arcar com o salário do jovem de maneira integral.

Pedro é um sonho antigo do Flamengo. No ano passado, quando ainda era jogador do Fluminense, o jovem entrou na lista de possíveis reforços do clube carioca. No entanto, não houve um acordo entre as equipes.



O atacante se transferiu para a Fiorentina, mas não tem recebido oportunidades com frequência. Além do Flamengo, o Grêmio é outra equipe interessada no jogador.