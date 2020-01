Em negociações com o Flamengo, Gabigol teria recusado proposta de clube inglês

Rio - As recentes notícias envolvendo Gabriel Barbosa e Flamengo estão animando o torcedor Rubro-negro. Próximo de acertar com o clube carioca, o atacante teria recusado uma proposta de clube inglês. De acordo com o 'Globoesporte.com', Gabigol não se animou pelo nível de competitividade da equipe em questão.



O Flamengo tem tratado o assunto com bastante otimismo nos bastidores e o acordo com o atacante estaria praticamente selado, faltando apenas alguns detalhes. Com tudo encaminhado com o centroavante, o Fla irá retomar as negociações com a Inter de Milão-ITA, detentora dos direitos do atacante de 23 anos.



No contrato de empréstimo, assinado no ano passado, a cláusula de compra estava orçada em 16 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões). No entanto, o clube já trabalha com a possibilidade de ter que aumentar a proposta. Gabigol foi artilheiro do Brasileirão e Libertadores, totalizando 43 gols em 59 jogos na temporada.