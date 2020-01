Jogador do Barcelona autoriza empresário a procurar clubes no Brasil e prioriza Flamengo

Rio - O Flamengo segue movimentado no mercado de transferências. Após anunciar a contratação do zagueiro Gustavo Henrique e dos atacantes Pedro Rocha e Michael, o Rubro-Negro segue em busca de novos jogadores. Disponível no mercado, Arda Turan teria pedido aos seus empresários para dar prioridade a propostas que venham do Flamengo ou Palmeiras. As informações são do jornal O Globo.

Aos 32 anos, o jogador não vive melhor momento na carreira e pode enxergar com bons olhos a mudança, mas possui algumas exigências para uma possível ida para o futebol brasileiro. Segundo o portal, Turan está aberto a propostas, no entanto, dá prioridade aos clubes com grande estrutura e poder aquisitivo para arcar com os custos da contratação.

Arda Turan ainda pertence ao Barcelona. No entanto, está emprestado ao Basaksehir (TUR), desde 2017, onde disputou 39 jogos pela primeira divisão do Campeonato Turco, e balançou as redes adversárias duas vezes. O contrato de Arda Turan com o clube catalão que detém seus direitos se encerra no meio deste ano, com isso, o jogador já pode assinar um pré-contrato sem custos com qualquer equipe.