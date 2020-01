Jornal italiano crava acerto de Gabigol com o Flamengo; negociação deverá custar R$ 82 milhões

Rio - Após semanas de indefinição, o torcedor do Flamengo está bem próximo de comemorar a permanência do seu principal jogador na última temporada. De acordo com o jornal italiano "Gazzetta Dello Sport", o Rubro-negro conseguiu fechar a contratação em definitivo do atacante. O custo será de 18 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões). O Rubro-Negro cederá 20% de uma futura venda ao clube italiano.

Principal destaque do Flamengo na temporada vitoriosa de 2019, Gabigol não quis definir o seu futuro sem esperar a movimentação do mercado europeu. O jogador chegou a ser ventilado em clubes importantes como Chelsea e Barcelona, mas nada de concreto aconteceu.

O novo contrato deverá ter a duração de cinco temporadas. Gabigol teve uma temporada de ouro em 2019. Autor dos dois gols na final da Libertadores, o jogador foi o maior goleador do futebol brasileiro. Ele conquistou um Carioca, um Brasileiro e uma Libertadores pelo Flamengo.