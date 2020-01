Volante paraguaio Piris da Motta pode deixar o Flamengo

Rio - Enquanto se reforça, o Flamengo também vai negociando para liberar jogadores do seu elenco. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o volante paraguaio Piris da Motta pode deixar o clube carioca. O América do México seria a equipe interessada no jogador.

Para a posição, o Flamengo acertou com Thiago Motta. Com isso, o paraguaio, que na última temporada, era o reserva imediato de Willian Arão deverá perder espaço. Piris da Motta tem o passe avaliado em eis milhões de euros (cerca de R$ 27,83 milhões).

Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018 por R$ 25,87 milhões. Ele nunca conseguiu conquistar os corações dos torcedores, embora tenha participado do elenco campeão do Carioca, Libertadores e Copa do Brasil.