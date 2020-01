Pedro desembarca no Rio nesta sexta-feira para assinar com o Flamengo

Rio - Apenas detalhes burocráticos separam Pedro do Flamengo. Aliás, na tarde desta quarta-feira, a assessoria do atleta confirmou as negociações entre a Fiorentina e o clube carioca e o desembarque do atacante de 22 anos no Rio de Janeiro, nesta sexta.



"O atacante Pedro, em processo de negociação com o Flamengo, desembarca, vindo de Florença, no Brasil, sexta-feira (17), às 6h55, no Aeroporto do Galeão."



Ex-Fluminense, Pedro será jogador do clube carioca, por empréstimo, até o fim desta temporada. São detalhes que impedem o anúncio oficial por parte do Rubro-Negro da Gávea.



Há um valor fixado para a compra de Pedro, que chega para reforçar o setor ofensivo que conta com Bruno Henrique, Michael, Vitinho e, provavelmente, Gabriel Barbosa, cuja permanência passa a ser prioridade para a direção do Fla.



O namoro entre Pedro e Flamengo era antigo. A direção oficializou a oferta pelo jogador apenas na última quarta-feira. Desde então, o estafe do centroavante e o Rubro-Negro estavam à espera da liberação da Fiorentina. O Porto, de Portugal, assim como o Grêmio, também tinham interesse no centroavante.



Pedro foi comprado pela Fiorentina em setembro de 2019, com o clube italiano pagando cerca de 11 milhões de euros ao Fluminense - clube que o revelou. Porém, não conseguiu muitas chances na Viola até agora: foram 59 minutos em campo em quatro jogos.



Agora, a diretoria rubro-negra prioriza a aquisição de Gabigol junto à Inter de Milão. Há otimismo para que o negócio seja concretizado ainda esta semana.