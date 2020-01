Impasse entre Goiás e Goianésia atrasa anúncio oficial de Michael pelo Flamengo

Rio - A negociação entre Flamengo e Michael já está sacramentada há alguns dias, mas o clube carioca ainda não anunciou oficialmente a contratação do jogador, o que está gerando impaciência da torcida nas redes sociais. De acordo com o 'Globoesporte.com', o anúncio ainda não foi realizado devido a um impasse financeiro com o Goianésia, que detém 5% dos direitos do atacante.



Ainda conforme informado pelo portal, o atacante não assinou o contrato com o Flamengo dado o entrave entre Goiás e Goianésia. Este reclamou com o Esmeraldino que quer receber o valor a que tem direito pago pelo Flamengo. O clube carioca pagou R$ 34 milhões por 75% dos direitos do jogador, que eram do Goiás. O atacante cedeu 5% aos cariocas e ainda manteve 15%.



Revelado pelo Monte Cristo-GO, o jovem passou por Goiânia e Goianésia antes de defender o Goiás. Pelo Esmeraldino, Michael jogou 129 partidas e marcou 24 gols. O jogador de 22 anos teve o nome vinculado ao Corinthians, mas o Flamengo venceu a disputa pelo atleta.