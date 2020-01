Na mira de clube mexicano, Piris da Motta não deseja deixar o Flamengo

Rio - O volante Piris da Motta despertou o interesse do América-MEX. No entanto, de acordo com o site "Coluna do Fla", o jogador não deseja deixar o Flamengo nesta temporada, o que pode complicar a negociação.

Segundo a publicação, o clube mexicano ainda prepara a proposta para enviar ao Flamengo. No entanto, o desejo do paraguaio é que a transferência não se concretize. Além da questão esportiva, o atleta tem uma filha recém-nascida, sua família está bem adaptada ao Rio de Janeiro e não deseja deixar o Brasil.

A tendência, no entanto, é que Piris da Motta perca ainda mais espaço no Flamengo. Além de Gerson e Willian Arão, que viveram grande momento em 2019, o clube fechou com o volante campeão olímpico Thiago Maia.