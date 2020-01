Flamengo impõe condições para negociar Lucas Silva e clube português se afasta

Rio - O Flamengo tem se movimentado bastante na janela de transferências, tanto na chegada de atletas, quanto na saída. De acordo com o portal 'Coluna do Fla', o clube carioca está negociando o meia Lucas Silva para o Gil Vicente, de Portugal. O contrato inicial seria de empréstimo, mas com obrigação de compra ao fim do vínculo.



No entanto, o clube português, interessado no atacante, não se animou com a condição imposta pelo Flamengo. Ainda conforme informado pelo portal, o staff do jogador realizará uma reunião nos próximos dias para achar um meio termo na negociação. Revelado pelo Rubro-negro, Lucas Silva realizou 16 partidas na última temporada.