Dirigente do Lille explica demora de Thiago Maia para embarcar ao Brasil

Os dois próximos reforços do Flamengo, Thiago Maia e Pedro, devem chegar quase no mesmo horário ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato. O atacante tem chegada prevista para acontecer às 6h55, no Aeroporto Galeão. Já o volante, segundo dirigente do Lille, embarca nesta quinta-feira rumo ao Brasil e podem se esbarrar na Cidade Maravilhosa.

O mandatário do clube francês, que pediu para não se identificar, explicou o que fez Thiago Maia não embarcar nesta quarta-feira, quando estava previsto a viagem, segundo ele . Segundo ele, problemas pessoais atrasaram o procedimento, mas ressaltou que está tudo certo com o Flamengo.

"Amanhã (quinta-feira) ele viaja mesmo (risos). Não é lenda. Tinha carro e casa para entregar e outros documentos para tratar. Ele tem ainda alguns papéis de residente a assinar. Mas, amanhã (quinta-feira), vai partir sem falta. O acordo (com o Flamengo) está assinado", disse o dirigente.

Thiago Maia assinará contrato de empréstimo com o Flamengo até dezembro de 2020, e o salário será pago, de forma integral, pelo Rubro-Negro. O time carioca fechou acordo com o Lille e botou valor de opção de compra ao término do vínculo: 7 milhões de euros, cerca de 31,5 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos.