Com receio de saída para o exterior, Flamengo busca novo vínculo com Rafinha

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, Rafinha tem uma cláusula em seu contrato que o permite deixar o clube carioca de graça, caso receba alguma oferta do exterior. De olho nessa situação, o Rubro-negro iniciou uma conversa para ampliar o vínculo com o jogador de 34 anos. As informações são do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira.

Quando chegou ao Flamengo, no meio de 2019, Rafinha tinha propostas para seguir na Europa. Como chegou ao clube carioca sem custos seu contrato acabou recebendo esta cláusula. Caso algum brasileiro queira contar com o jogador, o Flamengo exigiria um valor em torno de R$ 33 milhões.

De acordo com o comentarista, o lateral não descarta retomar sua trajetória no exterior. Após o fim do ano passado, o jogador teria se queixado com pessoas próximas da adaptação nos primeiros meses de retorno ao Brasil. Um dos pontos mais citados foi o excesso de viagens e o pouco tempo para ficar com a família.