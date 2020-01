Deu mole? Flamengo posta foto com Michael treinando e deleta pouco depois

Rio - O atacante Michael, destaque do Campeonato Brasileiro 2019, é um dos reforços do Flamengo para a temporada de 2020. Contudo, embora o clube ainda não tenha oficializado a contratação, o ex-Goiás teve uma foto postada nas redes sociais do clube e deletada pouco depois.



Michael estava vestindo a camisa de treinamentos do Flamengo na imagem e se exercitando no CT do time da Gávea, em Vargem Grande. A gafe da assessoria foi o suficiente para empolgar os ansiosos torcedores rubro-negros, que aguardam o anúncio oficial do Flamengo. No Instagram, uma página de humor sobre o clube brincou com a postagem "indevida".



Após despedir-se dos companheiros no fim de semana, o atacante desembarcou no Rio de Janeiro no começo da semana e recebeu o carinho dos torcedores rubro-negro em sua chegada à cidade. Sorridente, Michael vestiu um boné do Fla e atendeu aos pedidos de fotos, mas preferiu não dar declarações.



Para 2020, a direção da Gávea já acertou com Pedro Rocha e Gustavo Henrique, que começaram a trabalhar no Ninho do Urubu. Michael, por sua vez, é o único atleta pelo o qual Flamengo terá que abrir os cofres entre os citados. Serão 7,5 milhões de euros - aproximadamente de R$ 34 milhões - pelos direitos econômicos do atleta, que destacou-se pelo Goiás na último ano . Thiago Maia, volante atualmente no futebol francês, também está próximo de reforçar o clube.