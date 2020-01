Sobrevivente de incêndio do Ninho do Urubu inicia treino em campo

de volta ao campo graças a Deus️ — ventura (@jventura_04) January 16, 2020

O atleta ainda não treinou com a bola em definitivo e não tem previsão certa para dar início as atividades. Para melhorar o seu condicionamento físico, ele apenas correu em volta do gramado.



Jhonata teve 30% do corpo queimado, sendo o último jogador a sair do hospital. Na ocasião, recebeu visita de Diego e Juan e ainda ganhou uma camisa autografada e gravou um vídeo nas redes sociais falando de sua recuperação.



Rio - Após quase um ano do incêndio do Ninho do Urubu, um sobrevivente do caso está voltando a campo para realizar os treinos. Nesta quinta-feira, Jhonata Ventura publicou em seu Twitter que já voltou às atividades em campo. Lodo depois de sua postagem, houve reação dos seguidores