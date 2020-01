Conversa íntima de Gabigol com modelo enquanto namorava irmã de Neymar vazam: 'Nosso segredo'

O atacante Gabigol ainda não definiu seu futuro dentro das quatro linhas, se fica no Flamengo, se volta à Inter de Milão ou se muda de clube. Fora delas, o goleador do último Brasileirão teve uma conversa com a modelo Mariana Braguês vazada.



As imagens reveladas pelo colunista Leo Dias mostram mensagens entre os dois no período de setembro e novembro de 2019, enquanto Gabigol ainda estaria se relacionando com Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Conversas entre Gabigol e modelo vazam - Reprodução / Instagram Usando a frase "nosso segredo", Gabigol e Mariana, ex-namorada do ator Douglas Sampaio, tiveram as suas intimidades compartilhadas, com o jogador insistindo em ter um relacionamento com a moça.

Conversas entre Gabigol e modelo vazam - Reprodução / Instagram

A assessoria do jogador preferiu não comentar, enquanto Mariana disse ter sido hackeada. "Temos amigos em comum. Eu não namorava. Eu espero que não pensem que fui eu que mandei. Fui realmente hackeada", comentou.

Após indas e vindas, Gabigol e Rafaella Santos deletaram as fotos que compartilharam durante 2019 no Instagram. A irmã de Neymar chegou a comemorar o aniversário de 23 anos do jogador, em agosto, alugando uma mansão no Rio de Janeiro.

Durante a premiação dos craques do Brasileirão, Rafaella esteve presente na celebração junto do atacante.