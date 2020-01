Comentarista elogia reforços e exalta soberania do Flamengo: 'Diferença colossal'

Rio - As contratações para 2020 vão fazendo do elenco do Flamengo cada vez mais poderoso. Em suas redes sociais, o comentarista da ESPN Gian Oddi elogiou o elenco que o Rubro-Negro vem montando para 2020.

“Com os iminentes acertos de Gabigol e Pedro, essa lista de alternativas ao time titular do Flamengo não é mais especulação: Gerson (Diego) Everton Ribeiro (Vitinho) Arrascaeta (Michael) Bruno Henrique (Pedro Rocha) Gabigol (Pedro). Diferença para os demais vai ficando colossal. Muitos contestando a qualidade de um ou outro dos reservas da lista. Mas ninguém precisa e nem planeja que TODOS os seus reservas joguem o máximo. Com tantas boas alternativas no banco, a chance de rodar bem o elenco e manter o ótimo nível dos titulares é enorme”, escreveu o jornalista.

Até o momento, o Flamengo já acertou as chegadas de Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael e Thiago Maia.