Clube da Série A estaria próximo de anunciar contratação de lateral do Flamengo

Rio - O Red Bull Bragantino tem se reforçado bastante para a disputa da Série A do Brasileirão nesta temporada. De acordo com a 'Fox Sports', o clube paulista estaria próximo de acertar a contratação do lateral do Flamengo, Michael Rangel, de 20 anos. O jovem deve chegar por empréstimo de um ano ao RB Bragantino.



Ainda conforme informado pelo portal, o lateral-esquerdo já está em São Paulo para assinar o contrato com o time paulista. Revelado pelo clube carioca, Michael Rangel chegou ao Flamengo aos oito anos de idade e conquistou as Copas São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e 2018. O jogador ainda tem contrato com o Fla até 2021.



O RB Bragantino tem priorizado a contratação de jogadores jovens para a nova temporada e até aqui o clube já trouxe: Alerrando, ex-Atlético-MG, de 20 anos; Artur, ex-Palmeiras, de 21 anos; Leo Realpe, ex-Independiente Del Valle, de 18 anos; Thonny Anderson, ex-Grêmio, de 22 anos; Luan Cândido, ex-RB Leipzig, de 18 anos.