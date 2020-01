Ventilado no Flamengo, lateral colombiano acerta com o Grêmio

Rio - O Grêmio anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do lateral-direito Orejuela, que pertence ao Cruzeiro. O colombiano foi emprestado ao clube gaúcho até o fim deste ano e, assim, tornou-se o terceiro reforço da equipe tricolor para a temporada de 2020.



Curiosamente, um dos outros dois jogadores contratados pelo Grêmio também é lateral-direito, o ex-santista Victor Ferraz. Como o elenco do clube tricolor ainda conta com Leonardo, que está se recuperando de uma grave lesão, o técnico Renato Gaúcho tem agora três jogadores para a posição.



Além de Ferraz e Orejuela, o Grêmio contratou também o volante Lucas Silva, jogador revelado pelo Cruzeiro e com passagem pelo Real Madrid.



O colombiano, que está com 24 anos, foi adquirido recentemente de maneira definitiva pelo Cruzeiro, após ter jogado pelo clube mineiro em 2019 na condição de emprestado pelo Ajax, da Holanda. Como a equipe celeste foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro, os dirigentes aceitaram emprestá-lo para uma equipe da primeira divisão até o fim da temporada.



Revelado pelo Deportivo Cali, Orejuela tem sido convocado com frequência para a seleção de seu país, o que pode ser um problema para Renato Gaúcho - especialmente em caso de convocação para a Copa América, no meio do ano, que vai ser disputada simultaneamente ao Campeonato Brasileiro.



O Grêmio vai estrear na temporada neste domingo, quando disputará a Recopa Gaúcha contra o Pelotas. Porém, o time vai jogar com uma formação repleta de meninos das categorias de base, que será comandado por Thiago Gomes. No Campeonato Gaúcho, a estreia será na próxima quarta-feira, contra o Caxias, em Porto Alegre.