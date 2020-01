Ex-atacante do Flamengo afirma que Rubro-negro não irá ganhar nada em 2020

Rio - Ex-jogador do Flamengo e campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, Edilson falou sobre o futuro do clube carioca em 2020. Na opinião dele, o Rubro-negro não terá o mesmo sucesso que teve no ano passado.

"Quando um time está bem demais assim, os outros times começam a copiar, vê a maneira de jogar, é difícil, viu? Vai ser mais difícil para o Flamengo esse ano porque os caras agora sabem o jeito de jogar. Eu acredito que não vai chegar nem no Brasileiro", afirmou em participação no programa "Os Donos da Bola", da Band.

O clube carioca foi campeão do Estadual, do Brasileiro e do Carioca no ano passado. Edilson defendeu o Flamengo em duas passagens, na mais importante ele foi campeão do Estadual e da Copa dos Campeões em 2001.