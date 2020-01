Gustavo Henrique e Pedro Rocha são apresentados aos torcedores do Flamengo no Maracanã

Rio - Antes da bola rolar para Macaé e Flamengo no Maracanã, na abertura da Taça Guanabara, Gustavo Henrique e Pedro Rocha foram ao gramado e tiveram o primeiro contato com a Nação em sua "nova casa", na tarde deste sábado.



Tanto o zagueiro, ex-Santos, quanto o atacante, ex-Cruzeiro, tiveram seus nomes cantados pela torcida presente, que agora aguarda a estreia da dupla.



Gustavo Henrique e Pedro Rocha já estão trabalhando no Ninho do Urubu desde a última segunda-feira. Como se apresentaram uma semana depois do grupo que está à disposição do técnico Maurício Souza para a disputa do primeiro turno do Estadual, a dupla ainda está realizando treinos específicos.



A tendência é de que ambos continuem com a programação especial nesta semana e, no dia 27, se juntem aos principais nomes do elenco profissional, que retornam das férias. O técnico Jorge Jesus, por sua vez, volta ao Rio de Janeiro nesta segunda após aproveitar o período de férias em Portugal.



O atacante Thiago, destaque do Náutico na última temporada e reforço para o time Sub-20 do Flamengo em 2020, ainda não tem condições de jogo e, por isso, sequer foi relacionado por Maurício Souza para a partida contra o Macaé.



Por conta de uma decisão judicial contra o Náutico, a rescisão do contrato do jogador de 18 anos com o clube pernambucano ainda não foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF, impedindo que o Fla registre o jovem atacante, que trabalha com o grupo no Ninho do Urubu há duas semanas.



Já Thiago Santos, de 24 anos, e Guilherme Bala, de 18 anos, sentiram dores na posterior da coxa esquerda, e exames constataram lesões no local. De acordo com o Flamengo, os dois atacantes já iniciaram os respectivos tratamentos.