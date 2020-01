Lucas Silva despista sobre possível saída do Flamengo: 'Deixo isso para meus agentes'

Rio - O Gil Vicente tem interesse em contar com Lucas Silva, de 21 anos, em seu elenco. O clube português abriu negociações para contratar o atacante do Flamengo. Diante disso, após o empate zerado com o Macaé, neste sábado, pela estreia do primeiro turno do Campeonato Carioca, o jogador comentou sobre a negociação, mas despistou sobre possível saída do clube da Gávea.



"Enquanto eu estiver aqui no Flamengo, irei fazer meu máximo para defender a camisa rubro-negra. É sempre um prazer. Em termo de proposta, deixo para nossos agentes resolverem. Vamos esperar".



A ideia inicial do clube português é contar com o jogador por empréstimo. O tempo do vínculo e condições financeiras ainda precisam ser definidas antes das conversarem avançarem. Lucas Silva tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2020.



Lucas Silva também comentou sobre a pressão do Flamengo para tentar balançar a rede. Segundo ele, faltou tranquilidade para definir.



"Faltou mesmo mais tranquilidade para definir as jogadas. Passou oi jogo de hoje e quero agradecer a Nação pela dedicação que eles tiveram e foi fundamental. Vamos para o próximo desafio na quarta-feira contra o Vasco".



Com o resultado, o Flamengo chegou a um ponto pelo Grupo A da Taça Guanabara. Mesma pontuação do Macaé, pelo Grupo B do primeiro turno do Campeonato Carioca. Na próxima partida, o Rubro-Negro já faz o clássico contra o Vasco no Maracanã.