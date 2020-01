Zico aprova contratação de Pedro: 'Vai dar muitas alegrias ao Flamengo'

Rio - Pedro ainda não foi anunciado oficialmente como reforço do Flamengo, mas já conta com um apoio importante. Maior ídolo da história do clube carioca, Zico aprovou a chegada do jovem atacante.

"Pedro é um grande atacante. Mostrou seu valor no Fluminense. No melhor da sua forma, teve uma lesão séria. Vai dar muitas alegrias ao Flamengo. Artilheiro nato”, disse ao "Coluna do Flamengo".

Revelado pelo Fluminense, Pedro é um sonho antigo do Flamengo. No ano passado, o Tricolor recusou uma oferta do Rubro-negro e vendeu o atacante para a Fiorentina. Sem espaço no futebol europeu, o jogador irá ser emprestado ao clube carioca.