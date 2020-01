Flamengo espera definir permanências de Jorge Jesus e Gabigol nesta semana

Rio - Esta semana será decisiva para a permanência de Jorge Jesus e Gabigol no Flamengo. A expectativa do Rubro-Negro é concluir as negociações com a dupla ainda nesta semana.

Há uma reunião marcada entre a diretoria do Flamengo e Jorge Jesus nesta semana para acertar os últimos detalhes da renovação do contrato até, pelo menos, o fim de 2020. Atualmente, o vínculo do técnico português vai até maio. Em sua chegada ao Rio de Janeiro, na última segunda-feira, o Mister afirmou que não haverá problema para um acerto.

"Estou chegando ao Brasil, e seguramente estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", afirmou o treinador.

A situação de Gabigol é considerada bem encaminhada, tanto no acerto com o jogador quanto com a Inter de Milão. Ainda há detalhes a serem ajustados nas duas frentes, mas a confiança é grande de que a situação irá se resolver nesta semana. A expectativa é que o atacante assine contrato com o Flamengo por cinco temporadas.



Além de Jorge Jesus e Gabigol, o Flamengo trabalha para anunciar a contratação do volante Thiago Maia e o do atacante Pedro. Ambos já chegaram no Rio de Janeiro e realizam exames para que sejam oficializados pelo clube.