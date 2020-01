Pai de Reinier revela visita à gigantes europeus antes de fechar com o Real Madrid

Madrid - Após a contratação de Reinier ser oficializada pelo Real Madrid, na última segunda-feira, o pai do meio-campista revelou procura de outros grande clubes da Europa antes de optar pelos Merengues. O jogador assinou contrato até 2026.

"Quando visitamos o Santiago Bernabéu, fiquei encantado com tudo o que vi. José Ángel Sánchez [diretor do Real] nos tratou muito bem. Foi uma experiência maravilhosa. (…) Também estivemos nos centros de treinamento de PSG, Arsenal e Manchester City. Todas estas instalações são muito bonitas, com tecnologia alta e com pessoas muito capacitadas", conta o pai do jogador em entrevista ao jornal espanhol AS.

Apesar do destaque na equipe profissional do Flamengo em 2019, o Real Madrid já monitora a situação do atleta desde 2017. A família do jogador se impressionou com o que viu pela Europa, segundo Mauro. O pai do meio-campista disse que a estrutura das equipes europeias está em outro nível se comparada com as dos brasileiros.

"Valdebebas [centro de treinamento do Real Madrid] é uma coisa impressionante, assim como o CT do City, que é uma cidade. O do Arsenal tem muitas coisas interessantes e novas, que o Brasil está começando a conhecer. A Europa está em outro escala", elogiou Mauro, que disse qual foi a reação do filho quando o Real o procurou pela primeira vez, em dezembro.



"A primeira coisa que fizemos foi falar com o Reinier, por telefone, porque ele estava de férias na praia. A princípio, ele se assustou um pouco, mas depois foi entendendo que o projeto do Real Madrid é o melhor que podia acontecer a ele. (…) Antes, não acreditávamos que um clube como o Real tinha interesse em Reinier. Quando a notícia chegou, foi uma festa. Não é qualquer coisa que um time tão grande quanto o Real te queira", concluiu.



Na última temporada, Reinier participou de 15 jogos e marcou seis gols pelos profissionais do Flamengo. O atleta foi vendido por cerca de 30 milhões de euros, algo em torno de R$ 139 milhões. O garoto chega à Espanha para atuar no time B do Real Madrid, pelo menos nos seis primeiros meses.