Zidane diz que Reinier começará no Castila, mas afirma: 'É o futuro do Real Madrid'

Rio - Uma das principais joias da base do Flamengo, o meia Reinier foi confirmado como novo reforço do Real Madrid na última segunda-feira. O jovem de 18 anos se juntará ao clube merengue após o Pré-Olímpico com a seleção brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico Zinedine Zidane afirmou que conhece o atleta e falou sobre os jogadores brasileiros no clube.



"Como sempre e como todos os brasileiros, é um jogador de nível técnico muito bom. Eu vi vídeos e tenho uma ideia. Mas vou esperar que ele chegue, para que a gente possa conhecer, assim como foi com Vinicius, Rodrygo e Militão. Sabemos que agora ele é um jogador do Real Madrid, é o futuro. Mas ainda não está aqui com a gente. Temos que ir passo a passo, quando ele chegar aqui, veremos o que vamos fazer. No começo, estará no Castilla, certamente", comentou.



Reinier era observado para vários clubes europeus, mas se juntará aos merengues ao lado do também ex-flamenguista Vinicius Junior. Em 2019, o meia foi promovido aos profissionais, atuou em 19 partidas e marcou seis gols. Pelo clube carioca, Reinier conquistou o Brasileirão e Libertadores.