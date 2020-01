Fluminense estaria próximo de fechar com ex-goleiro do Flamengo, afirma portal

Rio - O Fluminense tem se movimentado bastante na janela de transferências e está próximo de fechar com mais um reforço para a temporada. De acordo com a 'FOX Sports', o clube carioca está em tratativas para contratar o goleiro João Lopes. O arqueiro tem passagem pelas categorias de base do Flamengo.



João Lopes jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Rubro-negro em 2016 e atuou no passado pela Portuguesa-SP. Ainda conforme informado pelo portal, o goleiro de 24 anos já realizará exames médicos no Tricolor nesta terça-feira e, se aprovado, já assinará o contrato.