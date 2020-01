Michael revela motivo de ter escolhido o Flamengo e cita conversa com Jorge Jesus

Rio - Anunciado como novo reforço do Flamengo após muita demora, o atacante Michael foi devidamente apresentado como novo jogador do clube nesta terça-feira. Revelação do último Campeonato Brasileiro, o atleta concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e comentou sobre as expectativas para a temporada. Michael revelou o motivo de ter escolhido do Flamengo e disse já ter conversado com Jorge Jesus."Agradeço por tudo que fizeram. Não foi uma negociação fácil, mas deu tudo certo e tenho que responder dentro de campo. Quero mostrar que valeu a pena. Gosto muito do número 19 e no começo, no Goiás, eu usei esse número. Pedi aqui e me disseram que era possível, fiquei muito feliz. Quero honra-lá", comentou Michael, que complementou:"A grandeza do clube conta muito. Acho que qualquer atleta gostaria de estar aqui. Então eu sou grato por essa oportunidade que estou tendo. Conversei com o Mister um pouquinho, com o Gustavo e o Pedro Rocha também falei bastante. O Betinho (preparador físico) está me ajudando e espero que seja um ano abençoado. Quero dar sempre o meu melhor e não vai ser diferente", emendou o atacante.