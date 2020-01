Marcos Braz atualiza situação de Gabigol no Flamengo: 'Com ele está fechado'

Rio - O atacante Michael foi apresentado nesta terça-feira pelo Flamengo, mas outros atletas também foram assunto na coletiva de apresentação do atacante ex-Goiás. Vice-presidente de futebol da equipe, Marcos Braz deu um panorama sobre a situação de Gabriel Barbosa, que está em tratativas para renovar com o clube carioca.



"Dentro dessa semana (a situação deve ser definida). Eu ainda continuo com o mesmo entusiasmo, só que ainda tem que aguardar um pouquinho. A gente vem ainda tratando assunto, da negociação com o Gabriel, precisa falar aqui que é uma negociação longa, tem que ter calma, tranquilidade e é isso que a gente está tendo. Eu ainda acredito que dentro dessa semana a gente ainda tenha um final, e um final feliz", comentou o dirigente, que emendou:



– Com o Gabigol está fechado. Tão importante quanto o Gabriel, em um outro momento, a gente teve que parar com a Inter, porque precisávamos da posição do Gabriel. Fomos para o Gabriel, não foi fácil, ajustamos. Posteriormente, voltamos à negociação com a Inter, passamos a eles que estava tudo acertado com o Gabriel - encerrou o dirigente.