Náutico dá entrada em rescisão de contrato de Thiago, reforço do Flamengo há mais de um mês

Rio - Demorou, mas aconteceu. O Náutico, enfim, deu entrada na rescisão de contrato do meia-atacante Thiago, reforço do Flamengo desde o dia 12 de dezembro. Por conta de uma medida judicial, que bloqueou qualquer ação na CBF refente ao jogador, o time pernambucano não conseguir dar baixa na saída do atleta, o que mudou nesta terça-feira.



Advogado do Náutico, Bruno Becker explicou à reportagem do jornal O Dia o porquê de o processo ter atrasado.



"O clube foi surpreendido com uma decisão preferida pela justiça federal daqui de Pernambuco nos autos de um processo de execução fiscal movido pela Fazenda Nacional. Nesta decisão, a Juíza determinou o bloqueio do registro do Thiago junto à CBF. Porém, na última sexta-feira, conseguimos reverter esta decisão. Acredito que ainda hoje ou até amanhã daremos baixa na rescisão."



Para contratar Thiago, o Flamengo desembolsou cerca de R$ 7 milhões. O contrato do meia-atacante com o Rubro-Negro é de cinco temporadas. O Náutico manteve um percentual para uma futura venda.