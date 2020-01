'Fizemos acordo e o Flamengo nunca mais telefonou', diz pai de vítima da tragédia no Ninho

Rio - Pai de uma das dez vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, há quase um ano, Gedson dos Santos desabafou na tarde desta terça-feira. Em entrevista à Bandsports, ele contou que a família chegou a um acordo com o Flamengo sobre a indenização para não estender ainda mais o sofrimento pela trágica morte de Gedinho, de 14 anos. No entanto, após a questão financeira ser acertada, o clube nunca mais entrou em contato para oferecer apoio à família.

"Achamos por bem finalizar isso aí, porque toda vez que a gente mexe, dói. A gente fez o acordo. Depois que fez o acordo, a gente não conversou mais com eles e eles não conversaram mais com a gente. A gente não tem uma ligação... Não ligaram no dia das mães. Não tem essa parte humana. Não é porque fez o acordo que o assunto acaba. Eles estavam cuidando dos nossos filhos. Que eles botem a mão na consciência para fazer um acordo com os demais pais, que estão tentando fazer acordo e não estão conseguindo. É um assunto que machuca demais todos os dias", contou Gedson.

Além de Gedinho, outros nove garotos morreram no trágico incêndio do dia 8 de fevereiro do ano passado. São eles: Athila Souza Paixão, 14 anos, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 15 anos, Bernardo Pisetta, 14 anos, Christian Esmério, 15 anos, Jorge Eduardo Santos, 15 anos, Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos, Rykelmo de Souza Viana, 17 anos, Samuel Thomas Rosa, 15 anos, e Vitor Isaías, 15 anos.