Real Madrid tem prioridade para ter atacante do Flamengo, diz site

Rio - O Real Madrid está interessado no jovem brasileiro Lincoln, atacante que hoje pertence ao Flamengo. As informações são do site "Defensa Central", de Madri, que diz que espanhóis e brasileiros possuem um acordo de preferência para a contratação do jovem de 19 anos. Caso o rubro-negro receba qualquer proposta pelo jogador, os merengues devem ser avisados para igualar qualquer oferta e levarem o atleta.



Um dos motivos que leva o Real Madrid a observar Lincoln é a questão da idade de Benzema. O francês está com 32 anos e Jovic, contratado do Frankfurt para ser o futuro centroavante do time, não vem rendendo. Dessa forma, Florentino Perez está de olho nas jóias que surgem no mercado brasileiro para uma possível reposição.



Flamengo e a equipe de Madri possuem uma boa relação criada recentemente após as negociações de Vinícius Jr. e Reinier. Lincoln, inclusive, jogou com a promessa de 45 milhões de euros na base do clube da Gávea. O atacante está avaliado em 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões de reais). O jovem não tem rendido o que se esperava dele e no ano passado jogou apenas em 12 oportunidades e marcou três gols.