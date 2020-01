Thiago Maia é anunciado pelo Flamengo: 'Ele veio da França para vestir o manto'

Rio - A espera acabou. Thiago Maia, quinto reforço do Flamengo para a temporada, foi anunciado, nesta quarta-feira, pelo clube rubro-negro. O clube usou as redes sociais para fazer o anúncio e desejou sucesso ao jogador.

Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o Manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro! #ThiagoMaiaÉDoFlamengo pic.twitter.com/UlHlBIiZnW — Flamengo (@Flamengo) January 22, 2020

Thiago chegou no último domingo ao Brasil e foi aprovado nos exames médicos. O Flamengo já está providenciando os documentos para a regularização do atleta, que veio de empréstimo do Lille, da França. O contrato vai até o fim de 2020, com preço fixo para compra.

Este é o quarto reforço anunciado oficialmente pelo clube neste ano. A expectativa é que o atacante Pedro, que veio de empréstimo da Fiorentina, da Itália, seja anunciado ainda nesta semana.