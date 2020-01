Conselheiro do Flamengo aponta motivos para erros no departamento de comunicação do clube

Rio - Apesar das recentes conquistas do Flamengo no ano passado, certos departamentos do clube ainda são alvo de crítica por parte da torcida, como o marketing e comunicação. Em entrevista ao canal 'Ser Flamengo', o conselheiro do clube Tulio Rodrigues comentou a situação. O produtor citou o acúmulo de função a uma união de departamentos como principais pontos para o problema.



"O futebol é o carro-chefe, mas a gente tem outras áreas importantes. Por exemplo, na comunicação. A pasta da comunicação foi unida à do marketing. Tem que ser coisas diferentes. Acho que para uma pessoa só, que é o Gustavo Oliveira (vice-presidente), é muito difícil de lidar, por mais que se coloque vários profissionais, ainda mais que os profissionais deixam a desejar. A gente vê, por exemplo, na cobertura da Libertadores, foi notório. No marketing, pessoas dos bastidores criticam quem está lá", analisou Tulio.



A comunicação do clube tem cometido diversos erros, principalmente nas redes sociais. Neste início de ano, o departamento errou na divulgação do retrospecto das partidas contra o Macaé, esqueceu de uma letra ao apresentar Gustavo Henrique e Pedro Rocha, e a última, e que deixou os rubro-negros mais irritados, trocou os escudos no site oficial para a compra de ingressos do jogo contra o Vasco.