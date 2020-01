Zagueiro do Fluminense torce por voltas de Fred e Thiago Neves: 'Extrema qualidade'

Rio - Recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados na segunda metade de 2019, o zagueiro Matheus Ferraz concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira no Fluminense. 'Maldini Tricolor', como carinhosamente apelidado pelos torcedores, o defensor de 34 anos falou sobre as possíveis voltas de Fred e Thiago Neves às Laranjeiras.



"Para nós, torcemos para que eles venham. Dois jogadores de extrema qualidade, identificados com o clube. Se chegarem, vão ajudar muito ao grupo. Mas sabemos que há questão burocrática, financeira. São jogadores de um patamar alto. A diretoria tem feito trabalho para enquadrar na maneira certa. O Mário tem feito um bom trabalho no Fluminense, mas com pés no chão. Tem se esforçado por um elenco forte", comentou Ferraz.



Ídolo da torcida, Fred não esconde desejo de voltar a vestir a camisa do Fluminense. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, afirmou que, se o atleta acertar a rescisão com o Cruzeiro, fará uma proposta ao atacante de 36 anos. Thiago Neves já se desligou do clube mineiro, mas até agora nenhuma proposta foi feita pelo clube carioca.