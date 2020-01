Decisivo no clássico, Lucas Silva comemora primeiro gol no Maracanã: 'Sensação inexplicável'

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, Lucas Silva teve outro motivo para festejar: aos 21 anos, foi o seu primeiro gol dentro do estádio. Após o clássico, se emocionou dizendo estar passando por uma "sensação inexplicável".



"É uma sensação inexplicável. Primeiramente, toda honra e toda glória ao meu Deus. Tenho que parabenizar a equipe. Foi um jogo difícil, mas conseguimos superar. Foi meu primeiro gol no Maracanã, vai ficar marcado na história", afirmou o jogador na saída de campo para a "FlaTV", completando:



"Só quero exaltar essa equipe. O professor Mauricinho também, que me deu muita tranquilidade. Nada melhor do que um dia após o outro".



Com o resultado, o Flamengo chegou a quatro pontos, na segunda colocação do Grupo A da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O Vasco, por sua vez, no Grupo B, permaneceu com um ponto, em quinto lugar. Ambas as equipes voltam a campo pela competição no sábado - enquanto o Rubro-Negro recebe o Volta Redonda, o Cruz-Maltino duela com o Boavista.