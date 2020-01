Após vitória do Flamengo, Bruno Henrique volta a provocar o Vasco: 'Outro patamar'

Rio - Mesmo ainda de férias, o atacante Bruno Henrique mostrou que está ligado nos jogos da garotada do Flamengo no Carioca. Após a vitória sobre o Vasco, o jogador não perdeu tempo e provocou o rival em um comentário na página do Rubro-negro no Instagram.

"Estamos em outro...", escreveu o jogador em referência a provocação que havia feito, após o empate com o Vasco no ano passado entre as duas equipes. Na ocasião, o Flamengo liderava o Brasileiro e acabou tropeçando no rival. Ao ser perguntado sobre a dificuldade do jogo, Bruno Henrique respondeu que o Flamengo estava em outro patamar.