Reinier revela boa receptividade de brasileiros do Real e descarta defender o Vasco em algum dia

Rio - Novo jogador do Real Madrid, o meia Reinier, de 18 anos, revelou que já recebeu as boas vindas de jogadores brasileiros da sua nova equipe. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", ele afirmou como têm sido os primeiros dias de Real.

"Marcelo já me mandou mensagem, Rodrygo também, fico feliz com as boas-vindas deles. Agora é chegar com calma, pés no chão e ver o que vai acontecer", afirmou.

O jogador foi vendido pelo Flamengo por cerca de R$ 139 milhões. Ele falou sobre a possibilidade de ter um dia defender o Vasco, maior rival do clube da Gávea.

"Não, não... tá doido, meu amor pelo Flamengo só foi crescendo desde 12 anos, jogar no Vasco jamais. É nosso rival e não gosto não, tá doido?", disse.