Dirigente do Flamengo afirma que a Globo não fez nova proposta por transmissão do Carioca

Rio - Flamengo e 'Rede Globo' ainda não se acertaram acerca dos direitos de transmissão das partidas da equipe no Campeonato Carioca. O clube quer um aumento no pagamento em relação ao último contrato. De acordo com Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing da equipe, a emissora sequer fez uma nova proposta ao rubro-negro.



"A proposta que eles apresentaram e que eles mantêm até hoje é continuar o que foi fechado em 2016, corrigido pelo IPCA e tal. Ponto. Fazer exatamente igual. Não tem proposta nenhuma. Outro dia eu estava brincando aqui apareceu “O Flamengo já aceitou são R$ 30 milhões, a Globo ofereceu R$ 30 milhões”. Não é verdade. A Globo ofereceu R$ 17 milhões e alguma coisa, manutenção de 2016. Não se mexeu em absolutamente nada diferente", disse, em entrevista ao 'Uol'.



"É exatamente a mesma proposta de 2016. Ponto. Eles nem falaram da proposta de 2016, eles falaram, “Gustavo, a Globo quer estender contrato de 2016 para igualar o contrato dos outros três clubes e da Ferj”. Na realidade, o contrato que eles têm. Só para lembrar eles fecharam um contrato de oito anos com Ferj, Botafogo, Fluminense e Vasco. E com o Flamengo fecharam por três anos. Eles querem continuar com o contrato, mantendo o que a gente tem", encerrou.