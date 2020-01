Flamengo se reúne com peça fundamental do elenco para renovar contrato

Rio - Um dos principais nomes do Flamengo na temporada 2019, o atacante Bruno Henrique está próximo de renovar contrato com o clube carioca. De acordo com a 'FOX Sports', as tratativas pela extensão do vínculo estão bem encaminhadas e o anúncio oficial deve ocorrer já na próxima semana.



Ainda conforme informado pelo portal, o atacante foi procurado pelo futebol chinês e europeu, mas é prioridade para a equipe rubro-negra. Os representantes do atacante querem uma reformulação quase por completo no contrato do jogador, incluindo salário, multa rescisória e tempo de vínculo.



O atual contrato do jogador vai até dezembro de 2021. Contratado no início do ano passado, Bruno Henrique foi um dos trunfos do clube na conquista do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Em 2019, o atleta realizou 62 partidas e marcou 35 gols.