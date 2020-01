Thiago Maia exalta força da torcida, se coloca a disposição de Jorge Jesus, e brinca: 'Vou ficar aqui até os 33 anos'

Rio - Virou rotina a apresentação de reforços no Ninho do Urubu neste início de temporada. Nesta quinta-feira, Thiago Maia falou pela primeira vez em coletiva como jogador do Flamengo. O volante, que chegou por empréstimo de um ano e meio, comentou sobre a infância rubro-negra, expectativa pela estreia e o novo ciclo no clube carioca.



"Em questão de posição, não tenho preferência. O que o Mister precisar, eu vou jogar. Já joguei de lateral, zagueiro, meia e atacante. Só faltou de goleiro. Deus me deu o dom de jogar em varias posições e no Lille eu treinava mais de lateral, foi uma boa para mim. No começo achava que estava me prejudicando, mas não. Sobre número, o 3 significa para Espírito Santo, essa foi a razão. Minha ideia pode ser ficar aqui até os 33 anos, tem jogador que fala em contrato vitalício também, né... vou deixar a indireta ai, vai que cola" - brincou o atleta, que vai vestir a camisa 33 na equipe.



"Minha ida eu fui feliz. Infelizmente o Marcelo Bielsa foi demitido e outro treinador, com outra filosofia de jogo optou por outros jogadores e fui profissional. Jogando ou não, fiz meu papel até o final lá. Para mim foi ótimo voltar para o Brasil e voltar novos ares, ainda mais pelo Flamengo. Estou feliz de jogar no meu time de coração e meu estado, Roraima é 96% flamenguista. Fico feliz porque é a realização de um sonho. Estou muito feliz de estar aqui", disse o meia que complementou:



“Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, oh meu mengo…”. Estou meio rouco, mas sai melhor. Estou muito feliz, não vejo a hora de estar em campo vendo a nação cantando e empurrando. Já joguei contra, sei como é. Imagino jogando a favor, será uma emoção grande para mim e para minha família", encerrou Thiago Maia.