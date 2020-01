Rio - Recém-chegado ao Flamengo, o volante Thiago Maia sempre deu pistas de seu amor pelo clube. Nesta quinta-feira, dia de sua apresentação no Ninho do Urubu, o volante compartilhou em suas redes sociais no qual aparece indo à loucura com a conquista do Flamengo na Libertadores de 2019.

Assista:

Thiago Maia pertence ao Lille-FRA e chegou ao Flamengo em um empréstimo de um ano. Ele vem treinando no Ninho do Urubu há alguns dias e deve ficar à disposição para estrear em breve.