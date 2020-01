Com direito a gol de voleio de Pedro, Jesus comanda treino aberto no Flamengo

Jesus e Lázaro correndo juntos, enquanto João de Deus comanda outra atividade. #ODia pic.twitter.com/QznLMWfWGU — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 24, 2020

Rio - O primeiro treino aberto do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus foi animado. Os reforços do clube em 2020, Gustavo Henrique, Michael, Pedro, Pedro Rocha e Thiago Maia, ganharam a companhia de outros jogadores da base.Depois do aquecimento, o Mister comandou um treino técnico em campo reduzido, com os jogadores podendo dar apenas dois toques. Na atividade, Michael e Pedro se destacaram. O centroavante, inclusive, marcou um golaço de voleio.Em seguida, o português comandou um treino de finalização durante cerca de 20 minutos. Quando os jogadores acharam que ia acabar, João de Deus, auxiliar do treinador, correu com os reforços em volta do campo por cerca de 15 minutos.Lázaro faz transição:O meia-atacante Lázaro fez exercícios de transição no campo. Aos cuidados de um profissional da comissão técnica, a joia rubro-negra fez treino com bola e trabalhos focados na parte física.